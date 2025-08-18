Mis on Solarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solarcoin (SLR) allikas Ametlik veebisait

Solarcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solarcoin (SLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solarcoin (SLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solarcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solarcoin hinna ennustust kohe!

SLR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Solarcoin (SLR) tokenoomika

Solarcoin (SLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solarcoin (SLR) kohta Kui palju on Solarcoin (SLR) tänapäeval väärt? Reaalajas SLR hind USD on 0.03383311 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SLR/USD hind? $ 0.03383311 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solarcoin turukapitalisatsioon? SLR turukapitalisatsioon on $ 2.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SLR ringlev varu? SLR ringlev varu on 64.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLR (ATH) hind? SLR saavutab ATH hinna summas 2.88 USD . Mis oli kõigi aegade SLR madalaim (ATL) hind? SLR nägi ATL hinda summas 0.00000128 USD . Milline on SLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SLR kauplemismaht on -- USD . Kas SLR sel aastal kõrgemale ka suundub? SLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLR hinna ennustust

Solarcoin (SLR) Olulised valdkonna uudised