Solarcoin (SLR) reaalajas hind on $0.03383311. Viimase 24 tunni jooksul SLR kaubeldud madalaim $ 0.03386933 ja kõrgeim $ 0.03491971 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.88 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000128.
Lüliajalise tootluse osas on SLR muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -1.80% 24 tunni vältel +5.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solarcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLR ringlev varu on 64.81M, mille koguvaru on 98100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.32B.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Solarcoin ja USD hinnamuutus $ -0.00062016964559847.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solarcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0094957393.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solarcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0225004797.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solarcoin ja USD hinnamuutus $ +0.015879964186926492.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00062016964559847
|-1.80%
|30 päeva
|$ +0.0094957393
|+28.07%
|60 päeva
|$ +0.0225004797
|+66.50%
|90 päeva
|$ +0.015879964186926492
|+88.45%
Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.
