SOLAPE (SOLAPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOLAPE (SOLAPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOLAPE (SOLAPE) teave SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Ametlik veebisait: https://www.solape.io/ Ostke SOLAPE kohe!

SOLAPE (SOLAPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOLAPE (SOLAPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.29K $ 37.29K $ 37.29K Koguvaru: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Ringlev varu: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.29K $ 37.29K $ 37.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012498 $ 0.00012498 $ 0.00012498 Lisateave SOLAPE (SOLAPE) hinna kohta

SOLAPE (SOLAPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOLAPE (SOLAPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLAPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLAPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLAPE tokeni tokenoomikat, avastage SOLAPE tokeni reaalajas hinda!

SOLAPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLAPE võiks suunduda? Meie SOLAPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLAPE tokeni hinna ennustust kohe!

