SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) teave a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users Ametlik veebisait: https://www.solanahub.app/ Ostke HUBSOL kohe!

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolanaHub staked SOL (HUBSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.00M Koguvaru: $ 14.82K Ringlev varu: $ 14.82K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 312.07 Kõigi aegade madalaim: $ 106.11 Praegune hind: $ 201.65 Lisateave SolanaHub staked SOL (HUBSOL) hinna kohta

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUBSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUBSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUBSOL tokeni tokenoomikat, avastage HUBSOL tokeni reaalajas hinda!

HUBSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUBSOL võiks suunduda? Meie HUBSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUBSOL tokeni hinna ennustust kohe!

