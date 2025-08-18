Rohkem infot HUBSOL

HUBSOL Hinnainfo

HUBSOL Ametlik veebisait

HUBSOL Tokenoomika

HUBSOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SolanaHub staked SOL logo

SolanaHub staked SOL hind (HUBSOL)

Loendis mitteolevad

1 HUBSOL/USD reaalajas hind:

$205.93
$205.93$205.93
-5.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:03 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 204.35
$ 204.35$ 204.35
24 h madal
$ 219.67
$ 219.67$ 219.67
24 h kõrge

$ 204.35
$ 204.35$ 204.35

$ 219.67
$ 219.67$ 219.67

$ 312.07
$ 312.07$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11$ 106.11

+0.14%

-5.05%

-0.91%

-0.91%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) reaalajas hind on $205.93. Viimase 24 tunni jooksul HUBSOL kaubeldud madalaim $ 204.35 ja kõrgeim $ 219.67 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUBSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 312.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 106.11.

Lüliajalise tootluse osas on HUBSOL muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -5.05% 24 tunni vältel -0.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) – turuteave

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

14.94K
14.94K 14.94K

14,939.116965221
14,939.116965221 14,939.116965221

SolanaHub staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 3.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUBSOL ringlev varu on 14.94K, mille koguvaru on 14939.116965221. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.07M.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolanaHub staked SOL ja USD hinnamuutus $ -10.9549732213543.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolanaHub staked SOL ja USD hinnamuutus $ +8.0659692050.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolanaHub staked SOL ja USD hinnamuutus $ +55.8538172960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolanaHub staked SOL ja USD hinnamuutus $ +17.65679046008346.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -10.9549732213543-5.05%
30 päeva$ +8.0659692050+3.92%
60 päeva$ +55.8538172960+27.12%
90 päeva$ +17.65679046008346+9.38%

Mis on SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolanaHub staked SOL (HUBSOL) allikas

Ametlik veebisait

SolanaHub staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolanaHub staked SOL (HUBSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolanaHub staked SOL (HUBSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolanaHub staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolanaHub staked SOL hinna ennustust kohe!

HUBSOL kohalike valuutade suhtes

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUBSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kohta

Kui palju on SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUBSOL hind USD on 205.93 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUBSOL/USD hind?
Praegune hind HUBSOL/USD on $ 205.93. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolanaHub staked SOL turukapitalisatsioon?
HUBSOL turukapitalisatsioon on $ 3.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUBSOL ringlev varu?
HUBSOL ringlev varu on 14.94K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUBSOL (ATH) hind?
HUBSOL saavutab ATH hinna summas 312.07 USD.
Mis oli kõigi aegade HUBSOL madalaim (ATL) hind?
HUBSOL nägi ATL hinda summas 106.11 USD.
Milline on HUBSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUBSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas HUBSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUBSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUBSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:03 (UTC+8)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.