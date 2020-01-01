Solana Summer (SUMMER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solana Summer (SUMMER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solana Summer (SUMMER) teave Pixel by pixel, for the memes! Burn your favorite token, and claim pixel space for culture. JPEG stay. Ametlik veebisait: https://solanasummer2024.com/ Ostke SUMMER kohe!

Solana Summer (SUMMER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solana Summer (SUMMER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.33K $ 28.33K $ 28.33K Koguvaru: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M Ringlev varu: $ 818.17M $ 818.17M $ 818.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.33K $ 28.33K $ 28.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0006693 $ 0.0006693 $ 0.0006693 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001113 $ 0.00001113 $ 0.00001113 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Solana Summer (SUMMER) hinna kohta

Solana Summer (SUMMER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solana Summer (SUMMER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUMMER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUMMER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUMMER tokeni tokenoomikat, avastage SUMMER tokeni reaalajas hinda!

SUMMER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUMMER võiks suunduda? Meie SUMMER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUMMER tokeni hinna ennustust kohe!

