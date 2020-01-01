Solana Spaces (STORE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solana Spaces (STORE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solana Spaces (STORE) teave Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Ametlik veebisait: https://solanaspaces.com Ostke STORE kohe!

Solana Spaces (STORE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solana Spaces (STORE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 579.68K $ 579.68K $ 579.68K Koguvaru: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M Ringlev varu: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 579.68K $ 579.68K $ 579.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0039126 $ 0.0039126 $ 0.0039126 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00059605 $ 0.00059605 $ 0.00059605 Lisateave Solana Spaces (STORE) hinna kohta

Solana Spaces (STORE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solana Spaces (STORE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STORE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STORE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STORE tokeni tokenoomikat, avastage STORE tokeni reaalajas hinda!

