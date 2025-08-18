Mis on Solana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solana Money Glitch (SMG) allikas Ametlik veebisait

Solana Money Glitch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solana Money Glitch (SMG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana Money Glitch (SMG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana Money Glitch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solana Money Glitch hinna ennustust kohe!

SMG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Solana Money Glitch (SMG) tokenoomika

Solana Money Glitch (SMG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana Money Glitch (SMG) kohta Kui palju on Solana Money Glitch (SMG) tänapäeval väärt? Reaalajas SMG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solana Money Glitch turukapitalisatsioon? SMG turukapitalisatsioon on $ 11.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMG ringlev varu? SMG ringlev varu on 776.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMG (ATH) hind? SMG saavutab ATH hinna summas 0.005737 USD . Mis oli kõigi aegade SMG madalaim (ATL) hind? SMG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SMG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMG kauplemismaht on -- USD . Kas SMG sel aastal kõrgemale ka suundub? SMG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMG hinna ennustust

Solana Money Glitch (SMG) Olulised valdkonna uudised