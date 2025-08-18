Solana Money Glitch hind (SMG)
-5.45%
-5.04%
-2.79%
-2.79%
Solana Money Glitch (SMG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SMG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005737 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SMG muutunud -5.45% viimase tunni jooksul, -5.04% 24 tunni vältel -2.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solana Money Glitch praegune turukapitalisatsioon on $ 11.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMG ringlev varu on 776.03M, mille koguvaru on 776027521.494672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.42K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Solana Money Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solana Money Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solana Money Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solana Money Glitch ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.04%
|30 päeva
|$ 0
|-13.39%
|60 päeva
|$ 0
|-46.80%
|90 päeva
|$ 0
|--
Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.