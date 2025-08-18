Mis on Solana Mascot (LUMIO)

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

Solana Mascot (LUMIO) tokenoomika

Solana Mascot (LUMIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUMIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana Mascot (LUMIO) kohta Kui palju on Solana Mascot (LUMIO) tänapäeval väärt? Reaalajas LUMIO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUMIO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUMIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solana Mascot turukapitalisatsioon? LUMIO turukapitalisatsioon on $ 44.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUMIO ringlev varu? LUMIO ringlev varu on 999.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUMIO (ATH) hind? LUMIO saavutab ATH hinna summas 0.00270052 USD . Mis oli kõigi aegade LUMIO madalaim (ATL) hind? LUMIO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LUMIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUMIO kauplemismaht on -- USD . Kas LUMIO sel aastal kõrgemale ka suundub? LUMIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUMIO hinna ennustust

