Solana ID (SOLID) teave Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.solana.id/ Ostke SOLID kohe!

Solana ID (SOLID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solana ID (SOLID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Praegune hind: $ 0.00418817 $ 0.00418817 $ 0.00418817 Lisateave Solana ID (SOLID) hinna kohta

Solana ID (SOLID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solana ID (SOLID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLID tokeni tokenoomikat, avastage SOLID tokeni reaalajas hinda!

SOLID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLID võiks suunduda? Meie SOLID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

