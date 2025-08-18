Mis on Solana ID (SOLID)

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana ID (SOLID) kohta Kui palju on Solana ID (SOLID) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLID hind USD on 0.00470751 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOLID/USD hind? $ 0.00470751 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOLID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solana ID turukapitalisatsioon? SOLID turukapitalisatsioon on $ 1.96M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLID ringlev varu? SOLID ringlev varu on 416.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLID (ATH) hind? SOLID saavutab ATH hinna summas 0.01632385 USD . Mis oli kõigi aegade SOLID madalaim (ATL) hind? SOLID nägi ATL hinda summas 0.0016976 USD . Milline on SOLID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOLID kauplemismaht on -- USD . Kas SOLID sel aastal kõrgemale ka suundub? SOLID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLID hinna ennustust

