Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solana Ecosystem Index (SOLI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Solana Ecosystem Index (SOLI) teave Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana's 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don't have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Ametlik veebisait: https://amun.com/

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solana Ecosystem Index (SOLI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 839.84K $ 839.84K $ 839.84K Koguvaru: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Ringlev varu: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 839.84K $ 839.84K $ 839.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Praegune hind: $ 6.72 $ 6.72 $ 6.72 Lisateave Solana Ecosystem Index (SOLI) hinna kohta

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLI tokeni tokenoomikat, avastage SOLI tokeni reaalajas hinda!

SOLI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLI võiks suunduda? Meie SOLI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

