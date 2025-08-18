Rohkem infot SOLI

Solana Ecosystem Index hind (SOLI)

1 SOLI/USD reaalajas hind:

$7.14
$7.14
0.00%1D
USD
Solana Ecosystem Index (SOLI) reaalajas hinnagraafik
Solana Ecosystem Index (SOLI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

0.00%

+116.18%

+116.18%

Solana Ecosystem Index (SOLI) reaalajas hind on $7.14. Viimase 24 tunni jooksul SOLI kaubeldud madalaim $ 7.14 ja kõrgeim $ 7.14 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03897228.

Lüliajalise tootluse osas on SOLI muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +116.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solana Ecosystem Index (SOLI) – turuteave

--
----

Solana Ecosystem Index praegune turukapitalisatsioon on $ 891.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLI ringlev varu on 124.89K, mille koguvaru on 124890.13669. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 891.71K.

Solana Ecosystem Index (SOLI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Solana Ecosystem Index ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solana Ecosystem Index ja USD hinnamuutus $ +1.2079487700.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solana Ecosystem Index ja USD hinnamuutus $ +2.3697402960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solana Ecosystem Index ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ +1.2079487700+16.92%
60 päeva$ +2.3697402960+33.19%
90 päeva$ 0--

Mis on Solana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana's 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don't have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solana Ecosystem Index (SOLI) allikas

Ametlik veebisait

Solana Ecosystem Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solana Ecosystem Index (SOLI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana Ecosystem Index (SOLI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana Ecosystem Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solana Ecosystem Index hinna ennustust kohe!

SOLI kohalike valuutade suhtes

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika

Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solana Ecosystem Index (SOLI) kohta

Kui palju on Solana Ecosystem Index (SOLI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLI hind USD on 7.14 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLI/USD hind?
Praegune hind SOLI/USD on $ 7.14. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solana Ecosystem Index turukapitalisatsioon?
SOLI turukapitalisatsioon on $ 891.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLI ringlev varu?
SOLI ringlev varu on 124.89K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLI (ATH) hind?
SOLI saavutab ATH hinna summas 15.31 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLI madalaim (ATL) hind?
SOLI nägi ATL hinda summas 0.03897228 USD.
Milline on SOLI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLI kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLI hinna ennustust.
