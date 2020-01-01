SOL Roulette (ROULETTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOL Roulette (ROULETTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOL Roulette (ROULETTE) teave Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.solroulette.money Ostke ROULETTE kohe!

SOL Roulette (ROULETTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOL Roulette (ROULETTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.91K $ 2.91K $ 2.91K Koguvaru: $ 926.79M $ 926.79M $ 926.79M Ringlev varu: $ 926.79M $ 926.79M $ 926.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.91K $ 2.91K $ 2.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00128408 $ 0.00128408 $ 0.00128408 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SOL Roulette (ROULETTE) hinna kohta

SOL Roulette (ROULETTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOL Roulette (ROULETTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROULETTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROULETTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROULETTE tokeni tokenoomikat, avastage ROULETTE tokeni reaalajas hinda!

ROULETTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROULETTE võiks suunduda? Meie ROULETTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROULETTE tokeni hinna ennustust kohe!

