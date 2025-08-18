Mis on SOL DRIP (DRIP)

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOL DRIP (DRIP) kohta Kui palju on SOL DRIP (DRIP) tänapäeval väärt? Reaalajas DRIP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRIP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SOL DRIP turukapitalisatsioon? DRIP turukapitalisatsioon on $ 89.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRIP ringlev varu? DRIP ringlev varu on 941.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIP (ATH) hind? DRIP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DRIP madalaim (ATL) hind? DRIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DRIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRIP kauplemismaht on -- USD . Kas DRIP sel aastal kõrgemale ka suundub? DRIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRIP hinna ennustust

