Sol Bastard (SOBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sol Bastard (SOBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Sol Bastard (SOBA) teave SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER Ametlik veebisait: https://solbastard.com

Sol Bastard (SOBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sol Bastard (SOBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.59K $ 40.59K $ 40.59K Koguvaru: $ 890.49M $ 890.49M $ 890.49M Ringlev varu: $ 890.49M $ 890.49M $ 890.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.59K $ 40.59K $ 40.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0092959 $ 0.0092959 $ 0.0092959 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sol Bastard (SOBA) hinna kohta

Sol Bastard (SOBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sol Bastard (SOBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOBA tokeni tokenoomikat, avastage SOBA tokeni reaalajas hinda!

SOBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOBA võiks suunduda? Meie SOBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

