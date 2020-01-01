SOHOTRN (SOHOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOHOTRN (SOHOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOHOTRN (SOHOT) teave SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. Ametlik veebisait: https://sohotrn.io Ostke SOHOT kohe!

SOHOTRN (SOHOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOHOTRN (SOHOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K Koguvaru: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Ringlev varu: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00229046 $ 0.00229046 $ 0.00229046 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SOHOTRN (SOHOT) hinna kohta

SOHOTRN (SOHOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOHOTRN (SOHOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOHOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOHOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOHOT tokeni tokenoomikat, avastage SOHOT tokeni reaalajas hinda!

