soft shill (CODED) teave $CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else. Ametlik veebisait: https://coded.review/ Ostke CODED kohe!

soft shill (CODED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage soft shill (CODED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.64K $ 14.64K $ 14.64K Koguvaru: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Ringlev varu: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.64K $ 14.64K $ 14.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00208835 $ 0.00208835 $ 0.00208835 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave soft shill (CODED) hinna kohta

soft shill (CODED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud soft shill (CODED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CODED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CODED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CODED tokeni tokenoomikat, avastage CODED tokeni reaalajas hinda!

