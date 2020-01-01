SOCKS (SOCKS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOCKS (SOCKS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOCKS (SOCKS) teave Iggy Azalea's Dog meme token Ametlik veebisait: https://sockssol.fun/ Ostke SOCKS kohe!

SOCKS (SOCKS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOCKS (SOCKS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.00K $ 45.00K $ 45.00K Koguvaru: $ 988.61M $ 988.61M $ 988.61M Ringlev varu: $ 988.61M $ 988.61M $ 988.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.00K $ 45.00K $ 45.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00427611 $ 0.00427611 $ 0.00427611 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SOCKS (SOCKS) hinna kohta

SOCKS (SOCKS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOCKS (SOCKS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOCKS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOCKS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOCKS tokeni tokenoomikat, avastage SOCKS tokeni reaalajas hinda!

SOCKS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOCKS võiks suunduda? Meie SOCKS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOCKS tokeni hinna ennustust kohe!

