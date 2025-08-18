Rohkem infot SOCKS

SOCKS hind (SOCKS)

1 SOCKS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
SOCKS (SOCKS) reaalajas hinnagraafik
SOCKS (SOCKS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00427611
$ 0.00427611$ 0.00427611

$ 0.00003117
$ 0.00003117$ 0.00003117

+2.57%

+2.57%

SOCKS (SOCKS) reaalajas hind on $0.0000462. Viimase 24 tunni jooksul SOCKS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOCKSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00427611 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003117.

Lüliajalise tootluse osas on SOCKS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SOCKS (SOCKS) – turuteave

$ 45.68K
$ 45.68K$ 45.68K

$ 45.68K
$ 45.68K$ 45.68K

988.62M
988.62M 988.62M

988,617,829.059033
988,617,829.059033 988,617,829.059033

SOCKS praegune turukapitalisatsioon on $ 45.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOCKS ringlev varu on 988.62M, mille koguvaru on 988617829.059033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.68K.

SOCKS (SOCKS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SOCKS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SOCKS ja USD hinnamuutus $ -0.0000038963.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SOCKS ja USD hinnamuutus $ +0.0000021236.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SOCKS ja USD hinnamuutus $ -0.0000150036887911579.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000038963-8.43%
60 päeva$ +0.0000021236+4.60%
90 päeva$ -0.0000150036887911579-24.51%

Mis on SOCKS (SOCKS)

Iggy Azalea's Dog meme token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SOCKS (SOCKS) allikas

Ametlik veebisait

SOCKS hinna ennustus (USD)

Kui palju on SOCKS (SOCKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOCKS (SOCKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOCKS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SOCKS hinna ennustust kohe!

SOCKS kohalike valuutade suhtes

SOCKS (SOCKS) tokenoomika

SOCKS (SOCKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOCKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOCKS (SOCKS) kohta

Kui palju on SOCKS (SOCKS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOCKS hind USD on 0.0000462 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOCKS/USD hind?
Praegune hind SOCKS/USD on $ 0.0000462. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SOCKS turukapitalisatsioon?
SOCKS turukapitalisatsioon on $ 45.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOCKS ringlev varu?
SOCKS ringlev varu on 988.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOCKS (ATH) hind?
SOCKS saavutab ATH hinna summas 0.00427611 USD.
Mis oli kõigi aegade SOCKS madalaim (ATL) hind?
SOCKS nägi ATL hinda summas 0.00003117 USD.
Milline on SOCKS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOCKS kauplemismaht on -- USD.
Kas SOCKS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOCKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOCKS hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.