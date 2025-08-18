Sock Inu hind (SINU)
-8.97%
-14.42%
-9.22%
-9.22%
Sock Inu (SINU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SINU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SINU muutunud -8.97% viimase tunni jooksul, -14.42% 24 tunni vältel -9.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sock Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 156.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SINU ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999913085.383825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 156.54K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Sock Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sock Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sock Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sock Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-14.42%
|30 päeva
|$ 0
|-1.44%
|60 päeva
|$ 0
|+52.90%
|90 päeva
|$ 0
|--
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
