Mis on Sock Inu (SINU)

Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.

Üksuse Sock Inu (SINU) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sock Inu (SINU) kohta Kui palju on Sock Inu (SINU) tänapäeval väärt? Reaalajas SINU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SINU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sock Inu turukapitalisatsioon? SINU turukapitalisatsioon on $ 156.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SINU ringlev varu? SINU ringlev varu on 999.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SINU (ATH) hind? SINU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SINU madalaim (ATL) hind? SINU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SINU kauplemismaht on -- USD . Kas SINU sel aastal kõrgemale ka suundub? SINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SINU hinna ennustust

