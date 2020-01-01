SocialGrowAI (GROWAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SocialGrowAI (GROWAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SocialGrowAI (GROWAI) teave Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI. Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place. ECOSYSTEM FEATURES: SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space. Quick Token Launcher

Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps. Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher. Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects. Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project. AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram. Ametlik veebisait: https://www.socialgrowai.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1ZnYofcOs1cLq4UmW-RJzSyqxTLGbbOZ_/view?usp=sharing Ostke GROWAI kohe!

SocialGrowAI (GROWAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SocialGrowAI (GROWAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 467.93K $ 467.93K $ 467.93K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 314.36M $ 314.36M $ 314.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01195909 $ 0.01195909 $ 0.01195909 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00121486 $ 0.00121486 $ 0.00121486 Praegune hind: $ 0.00148852 $ 0.00148852 $ 0.00148852 Lisateave SocialGrowAI (GROWAI) hinna kohta

SocialGrowAI (GROWAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SocialGrowAI (GROWAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GROWAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GROWAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GROWAI tokeni tokenoomikat, avastage GROWAI tokeni reaalajas hinda!

