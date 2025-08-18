SocialGrowAI hind (GROWAI)
-0.22%
-5.00%
-7.34%
-7.34%
SocialGrowAI (GROWAI) reaalajas hind on $0.00160263. Viimase 24 tunni jooksul GROWAI kaubeldud madalaim $ 0.00160116 ja kõrgeim $ 0.00198785 näitab aktiivset turu volatiivsust. GROWAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01195909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00121486.
Lüliajalise tootluse osas on GROWAI muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -5.00% 24 tunni vältel -7.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SocialGrowAI praegune turukapitalisatsioon on $ 503.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GROWAI ringlev varu on 314.36M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.60M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SocialGrowAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SocialGrowAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000206417.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SocialGrowAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000836101.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SocialGrowAI ja USD hinnamuutus $ -0.000146754828173494.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.00%
|30 päeva
|$ -0.0000206417
|-1.28%
|60 päeva
|$ +0.0000836101
|+5.22%
|90 päeva
|$ -0.000146754828173494
|-8.38%
Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI. Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place. ECOSYSTEM FEATURES: SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space. Quick Token Launcher Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps. Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher. Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects. Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project. AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
SocialGrowAI (GROWAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GROWAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.