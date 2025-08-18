Rohkem infot SG

SocialGood

SocialGood hind (SG)

1 SG/USD reaalajas hind:

$0.01776585
$0.01776585
+0.80%1D
USD
SocialGood (SG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:02:58 (UTC+8)

SocialGood (SG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01750722
$ 0.01750722
24 h madal
$ 0.01825794
$ 0.01825794
24 h kõrge

$ 0.01750722
$ 0.01750722

$ 0.01825794
$ 0.01825794

$ 8.71
$ 8.71

$ 0.00029999
$ 0.00029999

-0.00%

+0.88%

-5.49%

-5.49%

SocialGood (SG) reaalajas hind on $0.01776585. Viimase 24 tunni jooksul SG kaubeldud madalaim $ 0.01750722 ja kõrgeim $ 0.01825794 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00029999.

Lüliajalise tootluse osas on SG muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SocialGood (SG) – turuteave

$ 406.01K
$ 406.01K

--
--

$ 481.91K
$ 481.91K

22.85M
22.85M

27,125,752.73
27,125,752.73

SocialGood praegune turukapitalisatsioon on $ 406.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SG ringlev varu on 22.85M, mille koguvaru on 27125752.73. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 481.91K.

SocialGood (SG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SocialGood ja USD hinnamuutus $ +0.00015579.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SocialGood ja USD hinnamuutus $ -0.0014609746.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SocialGood ja USD hinnamuutus $ -0.0132510340.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SocialGood ja USD hinnamuutus $ -0.09904250813688643.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015579+0.88%
30 päeva$ -0.0014609746-8.22%
60 päeva$ -0.0132510340-74.58%
90 päeva$ -0.09904250813688643-84.79%

Mis on SocialGood (SG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SocialGood (SG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SocialGood hinna ennustus (USD)

Kui palju on SocialGood (SG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SocialGood (SG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SocialGood nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SocialGood hinna ennustust kohe!

SG kohalike valuutade suhtes

SocialGood (SG) tokenoomika

SocialGood (SG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SocialGood (SG) kohta

Kui palju on SocialGood (SG) tänapäeval väärt?
Reaalajas SG hind USD on 0.01776585 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SG/USD hind?
Praegune hind SG/USD on $ 0.01776585. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SocialGood turukapitalisatsioon?
SG turukapitalisatsioon on $ 406.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SG ringlev varu?
SG ringlev varu on 22.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SG (ATH) hind?
SG saavutab ATH hinna summas 8.71 USD.
Mis oli kõigi aegade SG madalaim (ATL) hind?
SG nägi ATL hinda summas 0.00029999 USD.
Milline on SG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SG kauplemismaht on -- USD.
Kas SG sel aastal kõrgemale ka suundub?
SG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:02:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.