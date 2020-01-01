Social Edge (SEDGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Social Edge (SEDGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Social Edge (SEDGE) teave Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Ametlik veebisait: https://sedgeai.com Valge raamat: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Ostke SEDGE kohe!

Social Edge (SEDGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Social Edge (SEDGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.70K $ 20.70K $ 20.70K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.70K $ 20.70K $ 20.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Praegune hind: $ 0.02070358 $ 0.02070358 $ 0.02070358 Lisateave Social Edge (SEDGE) hinna kohta

Social Edge (SEDGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Social Edge (SEDGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEDGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEDGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEDGE tokeni tokenoomikat, avastage SEDGE tokeni reaalajas hinda!

