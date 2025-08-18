Rohkem infot SEDGE

Social Edge hind (SEDGE)

1 SEDGE/USD reaalajas hind:

$0.02070358
$0.02070358
0.00%1D
Social Edge (SEDGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:39:36 (UTC+8)

Social Edge (SEDGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.856294
$ 0.856294$ 0.856294

$ 0.01017587
$ 0.01017587$ 0.01017587

--

--

+3.89%

+3.89%

Social Edge (SEDGE) reaalajas hind on $0.02070358. Viimase 24 tunni jooksul SEDGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEDGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.856294 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01017587.

Lüliajalise tootluse osas on SEDGE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Social Edge (SEDGE) – turuteave

$ 20.70K
$ 20.70K$ 20.70K

--
----

$ 20.70K
$ 20.70K$ 20.70K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Social Edge praegune turukapitalisatsioon on $ 20.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SEDGE ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.70K.

Social Edge (SEDGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Social Edge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Social Edge ja USD hinnamuutus $ +0.0058534527.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Social Edge ja USD hinnamuutus $ +0.0136785178.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Social Edge ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0058534527+28.27%
60 päeva$ +0.0136785178+66.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Social Edge (SEDGE) allikas

Ametlik veebisait

Social Edge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Social Edge (SEDGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Social Edge (SEDGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Social Edge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Social Edge hinna ennustust kohe!

SEDGE kohalike valuutade suhtes

Social Edge (SEDGE) tokenoomika

Social Edge (SEDGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEDGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Social Edge (SEDGE) kohta

Kui palju on Social Edge (SEDGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEDGE hind USD on 0.02070358 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEDGE/USD hind?
Praegune hind SEDGE/USD on $ 0.02070358. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Social Edge turukapitalisatsioon?
SEDGE turukapitalisatsioon on $ 20.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEDGE ringlev varu?
SEDGE ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEDGE (ATH) hind?
SEDGE saavutab ATH hinna summas 0.856294 USD.
Mis oli kõigi aegade SEDGE madalaim (ATL) hind?
SEDGE nägi ATL hinda summas 0.01017587 USD.
Milline on SEDGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEDGE kauplemismaht on -- USD.
Kas SEDGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEDGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEDGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:39:36 (UTC+8)

