Mis on Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Social Edge (SEDGE) kohta Kui palju on Social Edge (SEDGE) tänapäeval väärt? Reaalajas SEDGE hind USD on 0.02070358 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SEDGE/USD hind? $ 0.02070358 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SEDGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Social Edge turukapitalisatsioon? SEDGE turukapitalisatsioon on $ 20.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SEDGE ringlev varu? SEDGE ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEDGE (ATH) hind? SEDGE saavutab ATH hinna summas 0.856294 USD . Mis oli kõigi aegade SEDGE madalaim (ATL) hind? SEDGE nägi ATL hinda summas 0.01017587 USD . Milline on SEDGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SEDGE kauplemismaht on -- USD . Kas SEDGE sel aastal kõrgemale ka suundub? SEDGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEDGE hinna ennustust

