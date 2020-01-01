Snowbank (SB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Snowbank (SB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Snowbank (SB) teave Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting. Ametlik veebisait: https://www.snowbank.finance/ Ostke SB kohe!

Snowbank (SB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snowbank (SB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.69M $ 35.69M $ 35.69M Koguvaru: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K Ringlev varu: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.69M $ 35.69M $ 35.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8,356.8 $ 8,356.8 $ 8,356.8 Kõigi aegade madalaim: $ 138.86 $ 138.86 $ 138.86 Praegune hind: $ 223.59 $ 223.59 $ 223.59 Lisateave Snowbank (SB) hinna kohta

Snowbank (SB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snowbank (SB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SB tokeni tokenoomikat, avastage SB tokeni reaalajas hinda!

SB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SB võiks suunduda? Meie SB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SB tokeni hinna ennustust kohe!

