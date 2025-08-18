Mis on Snowbank (SB)

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

Üksuse Snowbank (SB) allikas Ametlik veebisait

Snowbank (SB) tokenoomika

Snowbank (SB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snowbank (SB) kohta Kui palju on Snowbank (SB) tänapäeval väärt? Reaalajas SB hind USD on 235.42 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SB/USD hind? $ 235.42 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Snowbank turukapitalisatsioon? SB turukapitalisatsioon on $ 37.49M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SB ringlev varu? SB ringlev varu on 159.64K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SB (ATH) hind? SB saavutab ATH hinna summas 8,356.8 USD . Mis oli kõigi aegade SB madalaim (ATL) hind? SB nägi ATL hinda summas 138.86 USD . Milline on SB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SB kauplemismaht on -- USD . Kas SB sel aastal kõrgemale ka suundub? SB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SB hinna ennustust

