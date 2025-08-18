Rohkem infot SNOR

SNOR logo

SNOR hind (SNOR)

Loendis mitteolevad

1 SNOR/USD reaalajas hind:

--
----
-4.20%1D
USD
SNOR (SNOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:13:39 (UTC+8)

SNOR (SNOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-4.20%

-2.17%

-2.17%

SNOR (SNOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SNOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNOR muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -4.20% 24 tunni vältel -2.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SNOR (SNOR) – turuteave

$ 43.17K
$ 43.17K$ 43.17K

--
----

$ 43.17K
$ 43.17K$ 43.17K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

SNOR praegune turukapitalisatsioon on $ 43.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNOR ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.17K.

SNOR (SNOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SNOR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SNOR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SNOR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SNOR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.20%
30 päeva$ 0-10.27%
60 päeva$ 0-24.50%
90 päeva$ 0--

Mis on SNOR (SNOR)

Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SNOR (SNOR) allikas

Ametlik veebisait

SNOR hinna ennustus (USD)

Kui palju on SNOR (SNOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNOR (SNOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNOR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SNOR hinna ennustust kohe!

SNOR kohalike valuutade suhtes

SNOR (SNOR) tokenoomika

SNOR (SNOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNOR (SNOR) kohta

Kui palju on SNOR (SNOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNOR/USD hind?
Praegune hind SNOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SNOR turukapitalisatsioon?
SNOR turukapitalisatsioon on $ 43.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNOR ringlev varu?
SNOR ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNOR (ATH) hind?
SNOR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SNOR madalaim (ATL) hind?
SNOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNOR kauplemismaht on -- USD.
Kas SNOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNOR hinna ennustust.
