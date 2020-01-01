Snook (SNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Snook (SNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Snook (SNK) teave Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Ametlik veebisait: https://www.snook.gg/ Valge raamat: https://whitepaper.playsnook.com/ Ostke SNK kohe!

Snook (SNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snook (SNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.70K $ 69.70K $ 69.70K Koguvaru: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Ringlev varu: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.08K $ 103.08K $ 103.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 Praegune hind: $ 0.0026779 $ 0.0026779 $ 0.0026779 Lisateave Snook (SNK) hinna kohta

Snook (SNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snook (SNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNK tokeni tokenoomikat, avastage SNK tokeni reaalajas hinda!

SNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNK võiks suunduda? Meie SNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNK tokeni hinna ennustust kohe!

