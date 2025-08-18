Mis on Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

Üksuse Snook (SNK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Snook (SNK) tänapäeval väärt? Reaalajas SNK hind USD on 0.00252238 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNK/USD hind? $ 0.00252238 . Milline on Snook turukapitalisatsioon? SNK turukapitalisatsioon on $ 65.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNK ringlev varu? SNK ringlev varu on 26.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNK (ATH) hind? SNK saavutab ATH hinna summas 3.31 USD . Mis oli kõigi aegade SNK madalaim (ATL) hind? SNK nägi ATL hinda summas 0.00130264 USD . Milline on SNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNK kauplemismaht on -- USD .

