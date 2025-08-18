Rohkem infot SNK

Snook logo

Snook hind (SNK)

Loendis mitteolevad

1 SNK/USD reaalajas hind:

$0.00252238
-1.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Snook (SNK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:13:32 (UTC+8)

Snook (SNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00251227
24 h madal
$ 0.00256549
24 h kõrge

$ 0.00251227
$ 0.00256549
$ 3.31
$ 0.00130264
+0.01%

-1.12%

+29.71%

+29.71%

Snook (SNK) reaalajas hind on $0.00252238. Viimase 24 tunni jooksul SNK kaubeldud madalaim $ 0.00251227 ja kõrgeim $ 0.00256549 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130264.

Lüliajalise tootluse osas on SNK muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -1.12% 24 tunni vältel +29.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snook (SNK) – turuteave

$ 65.65K
--
$ 97.09K
26.03M
38,493,055.41
Snook praegune turukapitalisatsioon on $ 65.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNK ringlev varu on 26.03M, mille koguvaru on 38493055.41. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.09K.

Snook (SNK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Snook ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Snook ja USD hinnamuutus $ +0.0003409392.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Snook ja USD hinnamuutus $ -0.0006205347.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Snook ja USD hinnamuutus $ -0.0002333229558441296.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.12%
30 päeva$ +0.0003409392+13.52%
60 päeva$ -0.0006205347-24.60%
90 päeva$ -0.0002333229558441296-8.46%

Mis on Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Snook (SNK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Snook hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snook (SNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snook (SNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snook nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snook hinna ennustust kohe!

SNK kohalike valuutade suhtes

Snook (SNK) tokenoomika

Snook (SNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snook (SNK) kohta

Kui palju on Snook (SNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNK hind USD on 0.00252238 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNK/USD hind?
Praegune hind SNK/USD on $ 0.00252238. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snook turukapitalisatsioon?
SNK turukapitalisatsioon on $ 65.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNK ringlev varu?
SNK ringlev varu on 26.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNK (ATH) hind?
SNK saavutab ATH hinna summas 3.31 USD.
Mis oli kõigi aegade SNK madalaim (ATL) hind?
SNK nägi ATL hinda summas 0.00130264 USD.
Milline on SNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNK kauplemismaht on -- USD.
Kas SNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNK hinna ennustust.
Snook (SNK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
