Snardler Wormfriend (SNARDLER) teave Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Ametlik veebisait: https://snardler.vip/ Valge raamat: https://snardler.vip/ Ostke SNARDLER kohe!

Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snardler Wormfriend (SNARDLER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.24K $ 44.24K $ 44.24K Koguvaru: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B Ringlev varu: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.24K $ 44.24K $ 44.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Snardler Wormfriend (SNARDLER) hinna kohta

Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNARDLER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNARDLER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNARDLER tokeni tokenoomikat, avastage SNARDLER tokeni reaalajas hinda!

SNARDLER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNARDLER võiks suunduda? Meie SNARDLER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNARDLER tokeni hinna ennustust kohe!

