Mis on Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.

Snardler Wormfriend hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snardler Wormfriend (SNARDLER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snardler Wormfriend (SNARDLER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snardler Wormfriend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenoomika

Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNARDLER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snardler Wormfriend (SNARDLER) kohta Kui palju on Snardler Wormfriend (SNARDLER) tänapäeval väärt? Reaalajas SNARDLER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNARDLER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNARDLER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Snardler Wormfriend turukapitalisatsioon? SNARDLER turukapitalisatsioon on $ 48.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNARDLER ringlev varu? SNARDLER ringlev varu on 378.62B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNARDLER (ATH) hind? SNARDLER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SNARDLER madalaim (ATL) hind? SNARDLER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNARDLER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNARDLER kauplemismaht on -- USD . Kas SNARDLER sel aastal kõrgemale ka suundub? SNARDLER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNARDLER hinna ennustust

