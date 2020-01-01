SnailBrook (SNAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SnailBrook (SNAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SnailBrook (SNAIL) teave What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. Ametlik veebisait: https://snailbrook.ai/ Ostke SNAIL kohe!

SnailBrook (SNAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SnailBrook (SNAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 432.29K $ 432.29K $ 432.29K Koguvaru: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B Ringlev varu: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 432.29K $ 432.29K $ 432.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SnailBrook (SNAIL) hinna kohta

SnailBrook (SNAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SnailBrook (SNAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNAIL tokeni tokenoomikat, avastage SNAIL tokeni reaalajas hinda!

SNAIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNAIL võiks suunduda? Meie SNAIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNAIL tokeni hinna ennustust kohe!

