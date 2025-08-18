Rohkem infot SNAIL

SnailBrook logo

SnailBrook hind (SNAIL)

Loendis mitteolevad

1 SNAIL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SnailBrook (SNAIL) reaalajas hinnagraafik
SnailBrook (SNAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.21%

+6.21%

SnailBrook (SNAIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SNAIL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNAIL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SnailBrook (SNAIL) – turuteave

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

--
----

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

82.37B
82.37B 82.37B

82,373,015,782.0
82,373,015,782.0 82,373,015,782.0

SnailBrook praegune turukapitalisatsioon on $ 432.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNAIL ringlev varu on 82.37B, mille koguvaru on 82373015782.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 432.29K.

SnailBrook (SNAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SnailBrook ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SnailBrook ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SnailBrook ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SnailBrook ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.58%
60 päeva$ 0+67.65%
90 päeva$ 0--

Mis on SnailBrook (SNAIL)

What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SnailBrook (SNAIL) allikas

Ametlik veebisait

SnailBrook hinna ennustus (USD)

Kui palju on SnailBrook (SNAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SnailBrook (SNAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SnailBrook nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SnailBrook hinna ennustust kohe!

SNAIL kohalike valuutade suhtes

SnailBrook (SNAIL) tokenoomika

SnailBrook (SNAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SnailBrook (SNAIL) kohta

Kui palju on SnailBrook (SNAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNAIL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNAIL/USD hind?
Praegune hind SNAIL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SnailBrook turukapitalisatsioon?
SNAIL turukapitalisatsioon on $ 432.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNAIL ringlev varu?
SNAIL ringlev varu on 82.37B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNAIL (ATH) hind?
SNAIL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SNAIL madalaim (ATL) hind?
SNAIL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas SNAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNAIL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.