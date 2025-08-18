Mis on SnailBrook (SNAIL)

What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SnailBrook (SNAIL) kohta Kui palju on SnailBrook (SNAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas SNAIL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNAIL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SnailBrook turukapitalisatsioon? SNAIL turukapitalisatsioon on $ 432.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNAIL ringlev varu? SNAIL ringlev varu on 82.37B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNAIL (ATH) hind? SNAIL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SNAIL madalaim (ATL) hind? SNAIL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNAIL kauplemismaht on -- USD . Kas SNAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? SNAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNAIL hinna ennustust

