Smoovie Phone (SP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Smoovie Phone (SP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Smoovie Phone (SP) teave $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Ametlik veebisait: https://smooviephone.com/ Valge raamat: https://smooviephone.com/tokenomics Ostke SP kohe!

Smoovie Phone (SP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Smoovie Phone (SP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.62K $ 44.62K $ 44.62K Koguvaru: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Ringlev varu: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.62K $ 44.62K $ 44.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.859696 $ 0.859696 $ 0.859696 Praegune hind: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 Lisateave Smoovie Phone (SP) hinna kohta

Smoovie Phone (SP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Smoovie Phone (SP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SP tokeni tokenoomikat, avastage SP tokeni reaalajas hinda!

SP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SP võiks suunduda? Meie SP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SP tokeni hinna ennustust kohe!

