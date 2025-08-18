Mis on Smoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Üksuse Smoovie Phone (SP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Smoovie Phone (SP) tokenoomika

Smoovie Phone (SP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smoovie Phone (SP) kohta Kui palju on Smoovie Phone (SP) tänapäeval väärt? Reaalajas SP hind USD on 1.044 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SP/USD hind? $ 1.044 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smoovie Phone turukapitalisatsioon? SP turukapitalisatsioon on $ 44.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SP ringlev varu? SP ringlev varu on 42.07K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SP (ATH) hind? SP saavutab ATH hinna summas 126.94 USD . Mis oli kõigi aegade SP madalaim (ATL) hind? SP nägi ATL hinda summas 0.859696 USD . Milline on SP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SP kauplemismaht on -- USD . Kas SP sel aastal kõrgemale ka suundub? SP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SP hinna ennustust

