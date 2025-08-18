Rohkem infot SMTY

Smoothy logo

Smoothy hind (SMTY)

Loendis mitteolevad

1 SMTY/USD reaalajas hind:

$0.00169678
$0.00169678$0.00169678
+0.40%1D
mexc
USD
Smoothy (SMTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:40:19 (UTC+8)

Smoothy (SMTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00168661
$ 0.00168661$ 0.00168661
24 h madal
$ 0.00170298
$ 0.00170298$ 0.00170298
24 h kõrge

$ 0.00168661
$ 0.00168661$ 0.00168661

$ 0.00170298
$ 0.00170298$ 0.00170298

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 0.00147986
$ 0.00147986$ 0.00147986

+0.06%

+0.44%

+0.60%

+0.60%

Smoothy (SMTY) reaalajas hind on $0.00169678. Viimase 24 tunni jooksul SMTY kaubeldud madalaim $ 0.00168661 ja kõrgeim $ 0.00170298 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147986.

Lüliajalise tootluse osas on SMTY muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel +0.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smoothy (SMTY) – turuteave

$ 155.09K
$ 155.09K$ 155.09K

--
----

$ 169.58K
$ 169.58K$ 169.58K

91.46M
91.46M 91.46M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Smoothy praegune turukapitalisatsioon on $ 155.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMTY ringlev varu on 91.46M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.58K.

Smoothy (SMTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Smoothy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Smoothy ja USD hinnamuutus $ +0.0000303100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Smoothy ja USD hinnamuutus $ +0.0000748088.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Smoothy ja USD hinnamuutus $ -0.0001125118223163138.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.44%
30 päeva$ +0.0000303100+1.79%
60 päeva$ +0.0000748088+4.41%
90 päeva$ -0.0001125118223163138-6.21%

Mis on Smoothy (SMTY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Smoothy (SMTY) allikas

Ametlik veebisait

Smoothy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smoothy (SMTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smoothy (SMTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smoothy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smoothy hinna ennustust kohe!

SMTY kohalike valuutade suhtes

Smoothy (SMTY) tokenoomika

Smoothy (SMTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smoothy (SMTY) kohta

Kui palju on Smoothy (SMTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMTY hind USD on 0.00169678 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMTY/USD hind?
Praegune hind SMTY/USD on $ 0.00169678. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smoothy turukapitalisatsioon?
SMTY turukapitalisatsioon on $ 155.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMTY ringlev varu?
SMTY ringlev varu on 91.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMTY (ATH) hind?
SMTY saavutab ATH hinna summas 3.63 USD.
Mis oli kõigi aegade SMTY madalaim (ATL) hind?
SMTY nägi ATL hinda summas 0.00147986 USD.
Milline on SMTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMTY kauplemismaht on -- USD.
Kas SMTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMTY hinna ennustust.
Smoothy (SMTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.