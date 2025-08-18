Mis on Smoothy (SMTY)

Smoothy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smoothy (SMTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smoothy (SMTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smoothy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SMTY kohalike valuutade suhtes

Smoothy (SMTY) tokenoomika

Smoothy (SMTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smoothy (SMTY) kohta Kui palju on Smoothy (SMTY) tänapäeval väärt? Reaalajas SMTY hind USD on 0.00169678 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMTY/USD hind? $ 0.00169678 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smoothy turukapitalisatsioon? SMTY turukapitalisatsioon on $ 155.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMTY ringlev varu? SMTY ringlev varu on 91.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMTY (ATH) hind? SMTY saavutab ATH hinna summas 3.63 USD . Mis oli kõigi aegade SMTY madalaim (ATL) hind? SMTY nägi ATL hinda summas 0.00147986 USD . Milline on SMTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMTY kauplemismaht on -- USD . Kas SMTY sel aastal kõrgemale ka suundub? SMTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMTY hinna ennustust

