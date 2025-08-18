Rohkem infot $DOD

Smol dodo hind ($DOD)

Loendis mitteolevad

1 $DOD/USD reaalajas hind:

$0.00015159
$0.00015159$0.00015159
+9.90%1D
USD
Smol dodo ($DOD) reaalajas hinnagraafik
Smol dodo ($DOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00013719
24 h madal
$ 0.00016532
24 h kõrge

$ 0.00013719
$ 0.00016532
$ 0.00018487
$ 0.00008024
-0.06%

+9.99%

-11.21%

-11.21%

Smol dodo ($DOD) reaalajas hind on $0.00015159. Viimase 24 tunni jooksul $DOD kaubeldud madalaim $ 0.00013719 ja kõrgeim $ 0.00016532 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00018487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008024.

Lüliajalise tootluse osas on $DOD muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +9.99% 24 tunni vältel -11.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smol dodo ($DOD) – turuteave

$ 150.88K
--
$ 150.88K
999.97M
999,967,380.317728
Smol dodo praegune turukapitalisatsioon on $ 150.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DOD ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999967380.317728. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.88K.

Smol dodo ($DOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Smol dodo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Smol dodo ja USD hinnamuutus $ +0.0000305875.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Smol dodo ja USD hinnamuutus $ +0.0001049904.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Smol dodo ja USD hinnamuutus $ +0.00003417741103769764.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.99%
30 päeva$ +0.0000305875+20.18%
60 päeva$ +0.0001049904+69.26%
90 päeva$ +0.00003417741103769764+29.11%

Mis on Smol dodo ($DOD)

$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.

Üksuse Smol dodo ($DOD) allikas

Ametlik veebisait

Smol dodo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smol dodo ($DOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smol dodo ($DOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smol dodo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smol dodo hinna ennustust kohe!

$DOD kohalike valuutade suhtes

Smol dodo ($DOD) tokenoomika

Smol dodo ($DOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smol dodo ($DOD) kohta

Kui palju on Smol dodo ($DOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DOD hind USD on 0.00015159 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DOD/USD hind?
Praegune hind $DOD/USD on $ 0.00015159. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smol dodo turukapitalisatsioon?
$DOD turukapitalisatsioon on $ 150.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DOD ringlev varu?
$DOD ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DOD (ATH) hind?
$DOD saavutab ATH hinna summas 0.00018487 USD.
Mis oli kõigi aegade $DOD madalaim (ATL) hind?
$DOD nägi ATL hinda summas 0.00008024 USD.
Milline on $DOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DOD kauplemismaht on -- USD.
Kas $DOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DOD hinna ennustust.
