$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Smol dodo ($DOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smol dodo ($DOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smol dodo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Smol dodo ($DOD) tokenoomika

Smol dodo ($DOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smol dodo ($DOD) kohta Kui palju on Smol dodo ($DOD) tänapäeval väärt? Reaalajas $DOD hind USD on 0.00015159 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $DOD/USD hind? $ 0.00015159 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $DOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smol dodo turukapitalisatsioon? $DOD turukapitalisatsioon on $ 150.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $DOD ringlev varu? $DOD ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DOD (ATH) hind? $DOD saavutab ATH hinna summas 0.00018487 USD . Mis oli kõigi aegade $DOD madalaim (ATL) hind? $DOD nägi ATL hinda summas 0.00008024 USD . Milline on $DOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $DOD kauplemismaht on -- USD . Kas $DOD sel aastal kõrgemale ka suundub? $DOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DOD hinna ennustust

