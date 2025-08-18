Mis on Smoking Giraffe (GRAF)

An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation.

Smoking Giraffe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smoking Giraffe (GRAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smoking Giraffe (GRAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smoking Giraffe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smoking Giraffe hinna ennustust kohe!

Smoking Giraffe (GRAF) tokenoomika

Smoking Giraffe (GRAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smoking Giraffe (GRAF) kohta Kui palju on Smoking Giraffe (GRAF) tänapäeval väärt? Reaalajas GRAF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRAF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRAF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smoking Giraffe turukapitalisatsioon? GRAF turukapitalisatsioon on $ 167.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRAF ringlev varu? GRAF ringlev varu on 471.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAF (ATH) hind? GRAF saavutab ATH hinna summas 0.02124022 USD . Mis oli kõigi aegade GRAF madalaim (ATL) hind? GRAF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRAF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRAF kauplemismaht on -- USD . Kas GRAF sel aastal kõrgemale ka suundub? GRAF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAF hinna ennustust

