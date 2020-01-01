Smoking Eagle Dog (SED) tokenoomika
Smoking Eagle Dog (SED) teave
Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.
Smoking Eagle Dog (SED) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Smoking Eagle Dog (SED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Smoking Eagle Dog (SED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Smoking Eagle Dog (SED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SED tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SED tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SED tokeni tokenoomikat, avastage SED tokeni reaalajas hinda!
SED – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SED võiks suunduda? Meie SED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.