Mis on Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

Üksuse Smart MFG (MFG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Smart MFG (MFG) tokenoomika

Smart MFG (MFG) tokenoomika

Smart MFG (MFG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smart MFG (MFG) kohta Kui palju on Smart MFG (MFG) tänapäeval väärt? Reaalajas MFG hind USD on 0.00117194 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MFG/USD hind? $ 0.00117194 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MFG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smart MFG turukapitalisatsioon? MFG turukapitalisatsioon on $ 460.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MFG ringlev varu? MFG ringlev varu on 392.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFG (ATH) hind? MFG saavutab ATH hinna summas 0.131262 USD . Mis oli kõigi aegade MFG madalaim (ATL) hind? MFG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MFG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MFG kauplemismaht on -- USD . Kas MFG sel aastal kõrgemale ka suundub? MFG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFG hinna ennustust

