Smart MFG (MFG) reaalajas hind on $0.00117194. Viimase 24 tunni jooksul MFG kaubeldud madalaim $ 0.0011616 ja kõrgeim $ 0.00122497 näitab aktiivset turu volatiivsust. MFGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.131262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MFG muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel +26.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Smart MFG praegune turukapitalisatsioon on $ 460.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MFG ringlev varu on 392.68M, mille koguvaru on 868459135.7414333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Smart MFG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Smart MFG ja USD hinnamuutus $ +0.0005710966.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Smart MFG ja USD hinnamuutus $ +0.0000071204.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Smart MFG ja USD hinnamuutus $ -0.0006082835433559386.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.97%
|30 päeva
|$ +0.0005710966
|+48.73%
|60 päeva
|$ +0.0000071204
|+0.61%
|90 päeva
|$ -0.0006082835433559386
|-34.16%
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
