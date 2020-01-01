Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Smart Lending AI (SLAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Smart Lending AI (SLAI) teave Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Ametlik veebisait: https://smartlending.cloud/

Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Smart Lending AI (SLAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.09K $ 23.09K $ 23.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00222638 $ 0.00222638 $ 0.00222638 Praegune hind: $ 0.00230851 $ 0.00230851 $ 0.00230851 Lisateave Smart Lending AI (SLAI) hinna kohta

Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLAI tokeni tokenoomikat, avastage SLAI tokeni reaalajas hinda!

