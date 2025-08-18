Mis on Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika

Smart Lending AI (SLAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smart Lending AI (SLAI) kohta Kui palju on Smart Lending AI (SLAI) tänapäeval väärt? Reaalajas SLAI hind USD on 0.00230717 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SLAI/USD hind? $ 0.00230717 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SLAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smart Lending AI turukapitalisatsioon? SLAI turukapitalisatsioon on $ 17.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SLAI ringlev varu? SLAI ringlev varu on 7.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLAI (ATH) hind? SLAI saavutab ATH hinna summas 0.185569 USD . Mis oli kõigi aegade SLAI madalaim (ATL) hind? SLAI nägi ATL hinda summas 0.00222638 USD . Milline on SLAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SLAI kauplemismaht on -- USD . Kas SLAI sel aastal kõrgemale ka suundub? SLAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLAI hinna ennustust

