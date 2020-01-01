SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) teave wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations. Ametlik veebisait: https://smardex.io/usdn

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Koguvaru: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Ringlev varu: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Praegune hind: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Lisateave SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) hinna kohta

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WUSDN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WUSDN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WUSDN tokeni tokenoomikat, avastage WUSDN tokeni reaalajas hinda!

WUSDN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WUSDN võiks suunduda? Meie WUSDN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

