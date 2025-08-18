Mis on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

Üksuse SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) kohta Kui palju on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tänapäeval väärt? Reaalajas WUSDN hind USD on 1.086 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WUSDN/USD hind? $ 1.086 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WUSDN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SMARDEX WRAPPED USDN turukapitalisatsioon? WUSDN turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WUSDN ringlev varu? WUSDN ringlev varu on 1.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUSDN (ATH) hind? WUSDN saavutab ATH hinna summas 1.17 USD . Mis oli kõigi aegade WUSDN madalaim (ATL) hind? WUSDN nägi ATL hinda summas 0.921955 USD . Milline on WUSDN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WUSDN kauplemismaht on -- USD . Kas WUSDN sel aastal kõrgemale ka suundub? WUSDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUSDN hinna ennustust

