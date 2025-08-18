Rohkem infot WUSDN

SMARDEX WRAPPED USDN hind (WUSDN)

1 WUSDN/USD reaalajas hind:

$1.09
$1.09$1.09
0.00%1D
USD
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) reaalajas hinnagraafik
SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078
24 h madal
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096
24 h kõrge

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955

-0.48%

-0.39%

+0.35%

+0.35%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) reaalajas hind on $1.086. Viimase 24 tunni jooksul WUSDN kaubeldud madalaim $ 1.078 ja kõrgeim $ 1.096 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUSDNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.921955.

Lüliajalise tootluse osas on WUSDN muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.39% 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) – turuteave

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.41M
1.41M 1.41M

1,406,922.024442141
1,406,922.024442141 1,406,922.024442141

SMARDEX WRAPPED USDN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WUSDN ringlev varu on 1.41M, mille koguvaru on 1406922.024442141. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.53M.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SMARDEX WRAPPED USDN ja USD hinnamuutus $ -0.004305162102126.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SMARDEX WRAPPED USDN ja USD hinnamuutus $ +0.0091630164.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SMARDEX WRAPPED USDN ja USD hinnamuutus $ +0.0048690810.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SMARDEX WRAPPED USDN ja USD hinnamuutus $ -0.0045614509079797.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004305162102126-0.39%
30 päeva$ +0.0091630164+0.84%
60 päeva$ +0.0048690810+0.45%
90 päeva$ -0.0045614509079797-0.41%

Mis on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) allikas

SMARDEX WRAPPED USDN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SMARDEX WRAPPED USDN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SMARDEX WRAPPED USDN hinna ennustust kohe!

WUSDN kohalike valuutade suhtes

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUSDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) kohta

Kui palju on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tänapäeval väärt?
Reaalajas WUSDN hind USD on 1.086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WUSDN/USD hind?
Praegune hind WUSDN/USD on $ 1.086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SMARDEX WRAPPED USDN turukapitalisatsioon?
WUSDN turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WUSDN ringlev varu?
WUSDN ringlev varu on 1.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUSDN (ATH) hind?
WUSDN saavutab ATH hinna summas 1.17 USD.
Mis oli kõigi aegade WUSDN madalaim (ATL) hind?
WUSDN nägi ATL hinda summas 0.921955 USD.
Milline on WUSDN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WUSDN kauplemismaht on -- USD.
Kas WUSDN sel aastal kõrgemale ka suundub?
WUSDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUSDN hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.