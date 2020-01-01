SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SMARDEX USDN (USDN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SMARDEX USDN (USDN) teave USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Ametlik veebisait: https://smardex.io/usdn Ostke USDN kohe!

SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SMARDEX USDN (USDN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Ringlev varu: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Kõigi aegade madalaim: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 Praegune hind: $ 0.998481 $ 0.998481 $ 0.998481 Lisateave SMARDEX USDN (USDN) hinna kohta

SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDN tokeni tokenoomikat, avastage USDN tokeni reaalajas hinda!

USDN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDN võiks suunduda? Meie USDN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!