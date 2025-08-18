Mis on SMARDEX USDN (USDN)

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SMARDEX USDN (USDN) allikas Ametlik veebisait

SMARDEX USDN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SMARDEX USDN (USDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SMARDEX USDN (USDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SMARDEX USDN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SMARDEX USDN hinna ennustust kohe!

USDN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika

SMARDEX USDN (USDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMARDEX USDN (USDN) kohta Kui palju on SMARDEX USDN (USDN) tänapäeval väärt? Reaalajas USDN hind USD on 1,0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDN/USD hind? $ 1,0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SMARDEX USDN turukapitalisatsioon? USDN turukapitalisatsioon on $ 3,37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDN ringlev varu? USDN ringlev varu on 3,37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDN (ATH) hind? USDN saavutab ATH hinna summas 1,034 USD . Mis oli kõigi aegade USDN madalaim (ATL) hind? USDN nägi ATL hinda summas 0,95378 USD . Milline on USDN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDN kauplemismaht on -- USD . Kas USDN sel aastal kõrgemale ka suundub? USDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDN hinna ennustust

SMARDEX USDN (USDN) Olulised valdkonna uudised