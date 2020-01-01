SMACKM (SMACKM) tokenoomika
$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.
SMACKM (SMACKM) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage SMACKM (SMACKM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
SMACKM (SMACKM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
SMACKM (SMACKM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SMACKM tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SMACKM tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SMACKM tokeni tokenoomikat, avastage SMACKM tokeni reaalajas hinda!
SMACKM – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SMACKM võiks suunduda? Meie SMACKM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.