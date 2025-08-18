Rohkem infot SMACKM

SMACKM hind (SMACKM)

1 SMACKM/USD reaalajas hind:

$0.00090431
$0.00090431$0.00090431
-5.00%1D
SMACKM (SMACKM) reaalajas hinnagraafik
SMACKM (SMACKM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276613
$ 0.00276613$ 0.00276613

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-5.05%

+46.79%

+46.79%

SMACKM (SMACKM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SMACKM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMACKMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00276613 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SMACKM muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -5.05% 24 tunni vältel +46.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SMACKM (SMACKM) – turuteave

$ 737.67K
$ 737.67K$ 737.67K

--
----

$ 904.31K
$ 904.31K$ 904.31K

815.72M
815.72M 815.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SMACKM praegune turukapitalisatsioon on $ 737.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMACKM ringlev varu on 815.72M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 904.31K.

SMACKM (SMACKM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SMACKM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SMACKM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SMACKM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SMACKM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.05%
30 päeva$ 0+40.05%
60 päeva$ 0+180.64%
90 päeva$ 0--

Mis on SMACKM (SMACKM)

$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SMACKM (SMACKM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SMACKM hinna ennustus (USD)

Kui palju on SMACKM (SMACKM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SMACKM (SMACKM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SMACKM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SMACKM hinna ennustust kohe!

SMACKM kohalike valuutade suhtes

SMACKM (SMACKM) tokenoomika

SMACKM (SMACKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMACKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMACKM (SMACKM) kohta

Kui palju on SMACKM (SMACKM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMACKM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMACKM/USD hind?
Praegune hind SMACKM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SMACKM turukapitalisatsioon?
SMACKM turukapitalisatsioon on $ 737.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMACKM ringlev varu?
SMACKM ringlev varu on 815.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMACKM (ATH) hind?
SMACKM saavutab ATH hinna summas 0.00276613 USD.
Mis oli kõigi aegade SMACKM madalaim (ATL) hind?
SMACKM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SMACKM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMACKM kauplemismaht on -- USD.
Kas SMACKM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMACKM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMACKM hinna ennustust.
