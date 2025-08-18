Mis on SMACK ($SMACK)

SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SMACK ($SMACK) allikas Ametlik veebisait

SMACK hinna ennustus (USD)

Kui palju on SMACK ($SMACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SMACK ($SMACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SMACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SMACK hinna ennustust kohe!

$SMACK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SMACK ($SMACK) tokenoomika

SMACK ($SMACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SMACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMACK ($SMACK) kohta Kui palju on SMACK ($SMACK) tänapäeval väärt? Reaalajas $SMACK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SMACK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SMACK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SMACK turukapitalisatsioon? $SMACK turukapitalisatsioon on $ 45.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SMACK ringlev varu? $SMACK ringlev varu on 999.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SMACK (ATH) hind? $SMACK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $SMACK madalaim (ATL) hind? $SMACK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $SMACK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SMACK kauplemismaht on -- USD . Kas $SMACK sel aastal kõrgemale ka suundub? $SMACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SMACK hinna ennustust

SMACK ($SMACK) Olulised valdkonna uudised